Також він призначив її очільника.

Президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію. Також він призначив її очільника.

Про це йдеться в указі голови держави № 867 від 19 грудня 2022 року.

"На виконання ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області", - йдеться в документі.

Згідно з роспорядженням № 328 від 19 грудня, начальником Новокаховської міської військової адміністрації в Херсонській області став Валерій Брусенський.

До цього Зеленський утворив чотири військові адміністрації в Херсонській області. Це – Долматівська, Голопристанська, Каховська і Хрестівська адміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 грудня, російські окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область. Обстріли велися з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також по області завдано ракетного удару. Є загиблі і поранені.

Раніше російські окупаційні війська обстріляли центр Херсона і пошкодили будівлю обласної військової адміністрації.