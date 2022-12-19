Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню, повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що такий подарунок до Дня святого Миколая насправді вкрай важливий для містян. «В першу чергу тому, що на випадок бомбардувань в місті ми не маємо можливості відключити котельню, бо все замерзне і буде у нас «Алчевськ» у Миколаєві. Ми будемо використовувати цю котельню, щоб підключати її у випадку зупинки основної котельні. Поки ремонтуємо, відновлюємо – можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей», – говорить очільник міста.

Зазначається, що дорогий проєкт на мільйони гривень реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії «Рошен». Петро Порошенко пояснює: «Це – унікальний проєкт. В Україні такого проєкту ще немає. І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? «Шахеди» розраховані на те, що вони б’ють по прив’язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму».

Котельня може працювати в автоматичному режимі. Після війни її можна встановити в один з віддалених районів, дообладнати систему охоронною сигналізацією, і вона буде працювати, говорить міський голова.

Фото: eurosolidarity.org

Керівник обласного теплоенерго Микола Логвінов зазначив, що котельня буде резервом під 5-6 котелень. Вона українського виробництва, отже, при пошкодженні її відремонтують на базі підприємтсва.

«Цілий мікрорайон можна закрити. Нам би ще одну – і все було б добре», – говорить Логвінов.

Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент Порошенко закликав Ми закликаємо масштабувати проєкт мобільних котелень.

«Давайте це зробимо в Херсоні, де люди сидять без тепла. Давайте це зробимо в Ізюмі. Ми готові поділитися, дати всю інформацію, проєкт, зразки обладнання. Ми навіть готові спільно з кимось – або з місцевим бюджетом, або іншими волонтерськими організаціями – робити це і на інших територіях. Нехай приїжджають, беруть досвід Миколаєва, бо тут є чому повчитися», – зазначив Порошенко.