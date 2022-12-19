Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню, повідомляє пресслужба "ЄС".
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що такий подарунок до Дня святого Миколая насправді вкрай важливий для містян. «В першу чергу тому, що на випадок бомбардувань в місті ми не маємо можливості відключити котельню, бо все замерзне і буде у нас «Алчевськ» у Миколаєві. Ми будемо використовувати цю котельню, щоб підключати її у випадку зупинки основної котельні. Поки ремонтуємо, відновлюємо – можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей», – говорить очільник міста.
Зазначається, що дорогий проєкт на мільйони гривень реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії «Рошен». Петро Порошенко пояснює: «Це – унікальний проєкт. В Україні такого проєкту ще немає. І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? «Шахеди» розраховані на те, що вони б’ють по прив’язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму».
Котельня може працювати в автоматичному режимі. Після війни її можна встановити в один з віддалених районів, дообладнати систему охоронною сигналізацією, і вона буде працювати, говорить міський голова.
Керівник обласного теплоенерго Микола Логвінов зазначив, що котельня буде резервом під 5-6 котелень. Вона українського виробництва, отже, при пошкодженні її відремонтують на базі підприємтсва.
«Цілий мікрорайон можна закрити. Нам би ще одну – і все було б добре», – говорить Логвінов.
Експрезидент Порошенко закликав Ми закликаємо масштабувати проєкт мобільних котелень.
«Давайте це зробимо в Херсоні, де люди сидять без тепла. Давайте це зробимо в Ізюмі. Ми готові поділитися, дати всю інформацію, проєкт, зразки обладнання. Ми навіть готові спільно з кимось – або з місцевим бюджетом, або іншими волонтерськими організаціями – робити це і на інших територіях. Нехай приїжджають, беруть досвід Миколаєва, бо тут є чому повчитися», – зазначив Порошенко.