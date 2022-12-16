Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко на східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціальне обладнання. Як розповів Порошенко, це одна з бригад, в яку в рамках проєкту «Очі Арти» постачають БПЛА Poseidon.

Фото: eurosolidarity.org

«Ця бригада артилерійської розвідки працює на найгарячіших напрямках на Сході. За те, щоб їх екіпаж аеророзвідки політав на секторі — черга. Настільки вони майстерні у нищенні росіян», – розповідає Порошенко.

«Нещодавно на нулі, на дуже гарячому напрямку, ворог почав інтенсивний обстріл екіпажу. Дві години їх поливали усім, "градами", чим тільки можна. Команда була — на евакуацію. Але коли стрілянина стихла, перед відходом екіпаж вирішив знову піднятися в небо. Завдяки цьому рішенню вони помітили, що ворог намагається здійснити прорив на цьому напрямку. 6 трупів росіян, згорілий танк і БМП та ще інша знищена російська техніка — так завершився «прорив» для ворогів», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, саме 15-та бригада після двох розвідбатів оперативних командувань «Південь» і командування Десантно-штурмових військ отримала спеціальні безпілотні літальні апарати Poseidon. Зараз закінчується навчання.

«До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади», – зазначив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

У серпні Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня «Очі Арти» на базі безпілотників «Poseidon».

Фото: eurosolidarity.org

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Підготовка операторів БПЛА організована на базі одного з навчальних центрів ЗСУ.