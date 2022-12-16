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Євросоюз затвердив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Санкції передбачені проти майже 200 осіб і організацій.

Євросоюз затвердив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Фото: EPA/UPG

Європейський союз сьогодні, 16 грудня, офіційно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила у Twitter президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен

“Я вітаю домовленості щодо 9-го пакету санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше збити з рейок російську економіку та військову машину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

Нагадаэмо, у девʼятому пакеті санкцій Євросоюз запланував розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії. 

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