​У ВАКС розповіли, що конфіскували в Януковича і наближених до нього осіб

Захист експрезидента може оскаржити рішення ВАКС до Апеляційної палати упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Мін'юсту щодо президента-втікача Віктора Януковича і наближених до нього осіб.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

У дохід держави стягнули рухоме, нерухоме майно та кошти.

У переліку:

центр відпочинку та здоров’я і житловий будинок площею 825,8 кв. м у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область);

декілька машиномісць у підземному паркінгу;

квартира;

будинок;

судно марки “Бриг”;

100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт";

100% частки у ТОВ “Дом Лєсніка”;

понад 31 млн грн та 84,9 тис. доларів США.

Також у Януковича конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість складає понад 18 мільйонів 778 тисяч євро.

Захист експрезидента може оскаржити рішення ВАКС до Апеляційної палати упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 25 листопада взявся за розгляд справи про конфіскацію активів колишнього президента Віктора Януковича. Тоді На засідання представники Януковича, ані сам Янукович не прибули, тож суд постановив продовжити розгляд справи за участі тих, хто прибув.