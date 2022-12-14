Після закінчення війни не одразу будуть вибори, - Корнієнко

Після закінчення війни в Україні не одразу можна буде проводити вибори.

Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що під час воєнного стану не можна проводити вибори, а після закінчення війни відкриється шлях до них. Щоправда, для їх проведення, каже він, потрібен «перехідний період».

«Після завершення воєнного стану буде дуже важко відразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій. Наприклад, якщо ми звільняємо території, які окуповані давно – Донецьк, Луганськ, Крим – потрібно з'ясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки. А що стосується територій, які були недавно окуповані – як наприклад Херсонська область – там можна проводити національні вибори», – сказав Корнієнко.

Він вважає, що щодо місцевих виборів потрібно працювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів.

«З огляду на те, що ми напрацьовуємо, зокрема, з Радою Європи – дійсно, потрібен перехідний час після закінчення воєнного стану. Мова може йти про кілька місяців, звучав термін 4-5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців. Дуже багато людей, що поїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб, загиблих», – зазначив він.

За його словами, ЦВК та профільні міжнародні організації вже напрацьовують ідеї щодо того, як організувати вибори за кордоном для мільйонів українців, які ще будуть там.

Нагадаємо, що голова ВР Руслан Стефанчук вважає, що Раді необхідно буде повернутися до питання про дистанційні пленарні засідання, але поки що немає консенсусу серед народних депутатів, щоб виносити документ на голосування.