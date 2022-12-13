Головне за день. Вівторок, 13 грудня

Ворожий обстріл Дніпропетровщини, плідне засідання Верховної Ради, випробування гіперзвукової ракети в США. Яким запам’ятається 293-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила Закон про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

За закон в цілому проголосували 322 нардепи, повідомив кореспондент LB.ua.

Закон 6341 визначає основні засади й особливості формування та реалізації державної політики утвердження громадянської ідентичності, гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об’єднань та інших громадянських інститутів в її реалізації.

Про основні положення закону - в нашій новині. Про інші сьогоднішні рішення народних обранців у нашому огляді йтиметься трохи згодом.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 13 грудня – в новині.

Російські окупанти 13 грудня двічі обстріляли місто Марганець, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Обстріл вівся з важкої артилерії. Люди не постраждали.

"Обстрілом пошкоджено електромережі, внаслідок чого понад 16 тисяч абонентів були без світла. Аварійні бригади працюють. Без електропостачання нині залишається близько півтисячі абонентів", - зазначив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Також ворожі снаряди пошкодили газопровід.

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила в цілому президентський законопроєкт 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Натомість має бути утворений Київський міський адміністративний суд.

В цілому за закон проголосували 310 нардепів, повідомляють джерела LB у Верховній Раді. Співрозмовники LB напередодні голосування прогнозували, що "буде лише перше читання, бо «Батьківщина» та ОПЗЖ проти голосування в цілому". Факт голосування за закон в цілому конституційною більшістю джерела пояснили тим, що "злилися навіть групи колишньої ОПЗЖ... Не було потреби в ультиматумі. Рішення США про включення Вовка (голови ОАСК - ред.) до санкційного списку фактично зняло всі сумніви влади у тому, що якщо це не зробити зараз самим, то доведеться потім під тиском".

Законопроєкт 5369 президент подав до парламенту ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадувалося, що влітку 2020 року петицію з вимогою ліквідувати ОАСК підписали необхідні 25 000 громадян.

Подробиці – в нашій новині.

Закон уже підписав Президент Володимир Зеленський.

В ОАСК відреагували на рішення Ради про ліквідацію суду, назвавши його неконституційним.

Парламент 324 голосами ухвалив євроінтеграційний Закон про національні меншини (спільноти) України.

Новий Закон складається з преамбули, п’ятьох розділів та 21-ї статті.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада підтримала у другому читанні закони 8196 та 8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. За закони відповідно проголосували 331 та 332 нардепів.

За словами народного депутата фракції "Голос" Ярослава Железняка, на законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Норма діятиме до травня 2023 року.

Депутати також проголосували за Закон про медіа.

Ще одним резонансним рішенням парламенту стало ухвалення скандального закону про реформування галузі містобудівної діяльності.

Народні обранці ухвалили і низку кадрових рішень. Зокрема звільнили голів комітетів з питань бюджету — Юрія Арістова та місцевого самоврядування — Андрія Клочка.

Новою головою Комітету з питань бюджету призначена Роксолана Підласа. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк очолила Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Андрій Задорожний зі "Слуги народу" став новим очільником Комітету з питань прав людини.

Подробиці – в новині.

Від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" зібрано майже 94 мільйони гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кошти скерують на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.

"Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", - зазначив Федоров.

Американський міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив з повітря гіперзвукову крилату ракету AGM-183A ARRW біля узбережжя Південної Каліфорнії.

Це випробування стало першим запуском повноцінного прототипу оперативної ракети. Попередні тести були зосереджені на підтвердженні продуктивності бустера, повідомляє командування Військово-повітряних сил США.

Після відділення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і здетонувала у районі терміналу. Показники свідчать про те, що всі цілі були досягнуті.

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