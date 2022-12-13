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Із 14 грудня змінюється процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів

Наразі талони попереднього е-запису онлайн на "Реєстраційні дії з транспортними засобами" згенеровані лише на 13 грудня. 

Із 14 грудня змінюється процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
Фото: auto.ria.com

Із 14 грудня набирають чинності зміни в процедурі реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Як повідомили в пресслужбі Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, експертне дослідження авто треба проходити до того, як звертатися до адміністратора сервісного центру МВС.

"У терміналах, що розташовані у сервісних центрах МВС, вже доступні талони на "Експертне дослідження транспортного засобу" та на "Реєстраційні дії з транспортними засобами" на 3 дні вперед", - йдеться в повідомленні.

У сервісному центрі уточнили, що наразі талони попереднього е-запису онлайн на "Реєстраційні дії з транспортними засобами" згенеровані лише на 13 грудня. 

"Завтра з 8:00 з'являться нові талони, які можна буде взяти онлайн на 14 днів уперед", - додали в установі.

Нагадаємо, у вересні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів онлайн.

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