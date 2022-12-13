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У Кривому Розі скоротили комендантську годину

Від сьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.

У Кривому Розі скоротили комендантську годину
Фото: Олександр Вілкул

Військова адміністрація Кривого Рогу скоротила комендантську годину в місті на годину.

Про це у Телеграм повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Від сьогодні комендантська година в Кривому Розі скорочується і буде тривати з 23:00 до 05:00", - зазначив він.

Раніше комендантська година в Кривому Розі тривала з 22:00 до 5:00.

Нагадаємо, що Кривий Ріг часто потрапяє під удари та ракетні атаки росіян.

Зокрема, 6 грудня окупанти завдали чергового ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі.

Уночі 5 грудня росіяни також завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі. 

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