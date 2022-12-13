У Херсоні водопостачання відновлено на 90%, - Тимошенко

Тривають роботи енергетиків у Високопіллі та Великій Олександрівці.

Централізоване водопостачання у Херсоні відновлено на 90%, триває підключення споживачів.

Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні у місті вже є світло і тепло. Централізоване водопостачання відновлено на 90%. Процес підключення побутових споживачів триває", – сказав він.

Окрім того, за словами Тимошенка, у Херсонській області триває робота енергетиків над відновленням мереж, зокрема у населених пунктах Велика та Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Старосілля, Високопілля, Довгове.

У деокупованих районах Миколаївської області також тривають роботи з відновлення електро-, водо-, газопостачання та мобільного зв'язку. Так, електропостачання відновлено для 7,2 тис. абонентів у Зеленому Гаї, Новомиколаївці, Березнегуватому, Снігурівці.

Нагадаємо, що 11 грудня ОВА заявила, що у Херсоні світлом забезпечені вже 90% міста.