​Військових перевірятимуть на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння

Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

За закон в цілому проголосували 270 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Законом 8271 вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу законів про працю України та Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України".

Зокрема, змінами "підвищено рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень. Також пропонується доповнити вказаний Кодекс новою статтею 266-1 - задля надання повноважень Військовій службі правопорядку у ЗСУ дійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів", - зазначено у пояснювальній записці.

"Реалізація Закону сприятиме підвищенню стану військової дисципліни.., а також надасть повноважень Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати протидію незаконному обігу наркотичних засобів, алкоголізму у військових частинах, протидії подолання поширення наркоманії у військових колективах, підтримання належного рівня військової дисципліни та правопорядку, підвищення бойової готовності військових частин та спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", - вважають народні депутати.

Нагадаємо, в 2017 році Рада ввела штрафи за вживання алкоголю в армії. За розпивання спиртного під час зборів військовозобов'язаним і резервістам загрожує штраф до 2,5 тис. гривень.