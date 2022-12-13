У Кремлі заявили, що не виведуть війська з України на Різдво

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського, щоб Москва розпочала виведення військ на Різдво.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пєсков також заявив, що визнання Україною російської окупації частини території "є умовою прогресу у врегулюванні збройного конфлікту".

"Українській стороні необхідно враховувати реалії, які склалися на землі. Ці реалії свідчать про те, що у РФ зʼявилися нові території. Без урахування цих реалій неможливий будь-який прогрес", – сказав Пєсков.

Як відомо, Москва у вересні заявила про анексію чотирьох південних та східних українських областей, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, – попри те, що не контролює їх повністю. У листопаді російські окупанти лишили Херсон після контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, 12 грудня у відеозверненні до лідерів "Великої сімки" Зеленський запропонував Росії спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії, – і на Різдво почати виводити свої війська з території України.

"Якщо Росія виведе свої війська з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій", – наголосив Зеленський.