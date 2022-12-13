Понад 100 поранених українських військових проходять лікування у Польщі

Крім того, у Польщі лікується приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України.

У польських лікарнях станом на сьогодні лікуються понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на голову МОЗ Польщі Адама Недзельського.

За його словами, донині до Польщі чотирма спецрейсами доставлено потягами понад 100 поранених українських військових. Крім того, українські військові прибувають на реабілітацію до РП іншими видами транспорту.

Недзельський підкреслив, що польська сторона відкрита до співпраці з МОЗ України і намагається організувати транспорт для перевезення постраждалих, щойно з'являється така потреба.

Він зауважив, що до Польщі на лікування прибувають також пацієнти з України, які отримали різного роду поранення в результаті збройної агресії Росії, або для лікування важких хвороб.

“Станом на сьогодні кількість цивільних пацієнтів з України в польських лікарнях оцінюється в 2-3 тисячі”, - підкреслив польський міністр.

Водночас він зауважив, що потенціал для прийому пацієнтів з України в Польщі оцінюють у декілька тисяч.

Недзельський повідомив, що Варшава надає значну допомогу Києву у питанні медичної допомоги у світлі повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Йдеться не лише про лікування в РП військових та цивільних пацієнтів, а й про передачу допомоги - медобладнання, генераторів, ліків, медматеріалів.

“Ця допомога має комплексний характер і вона весь час триває”, - заявив глава МОЗ Польщі.

Крім цього, Польща надає допомогу Києву на шляху реформування медичної галузі України в контексті євроінтеграції України.

Він зауважив, що у Польщі розпочався перший з п’яти навчальних турів для українських медиків, які опановуватимуть знання щодо аеромедичної евакуації. За його словами, створення авіаційно-рятувальної служби України - це процес, який триватиме багато років. Відтак Польща хоче бути партнером України у здійсненні реформ у медичній галузі на шляху інтеграції України до ЄС, зокрема і в цій сфері.

Нагадаємо, із 12 грудня в Польщі починається навчання для українських медиків. Вони опановуватимуть повітряну евакуацію поранених військових та мирного населення із зони бойових дій.