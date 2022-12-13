Іран планує обмежити радіус дії ракет, які збирається надати Росії, — Axios

Іран боїться міжнародної реакції на поставку ракет, що мають дальність більше 300 км.

Побоюючись міжнародної негативної реакції, Іран хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні.

Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на дані чотирьох високопоставлених ізраїльських чиновників.

“Поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм «зворотного удару», який знову запровадить санкції ООН проти Ірану”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така ситуація була б проблематичною для Ірану, але тим більше для Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, прийнятої в 2015 році в рамках ядерної угоди, країни не мають права передавати або приймати від Ірану балістичні ракети та безпілотники, які мають радіус дії понад 300 кілометрів і корисне навантаження понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.

У зв’язку із цим Іран планує надати Росії ракети з дальністю менше 300 км, а також модифікувати інші ракети, такі як Fateh-110. Також іранці розглядали можливість надати Росії ракету Zolfaghar з радіусом дії 700 кілометрів, але тепер відмовилися від цього.

Нагадаємо, російська армія використовує у війні проти України боєприпасів 40-річної давнини, котрі мають високий рівень відмов. Росія спалить свої повністю придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року.

За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, Тегеран розглядає можливість передачі росіянам балістичних ракет на додачу до безпілотників, які вже використовувалися для нападу на українські цивільні цілі. Москва зі свого боку, можливо, постачає іранцям вертольоти і системи протиповітряної оборони.

Інформація про можливу передачу Тегераном балістичних ракет для росіян лунала й раніше. Після поставки улітку партії ударних безпілотників у жовтні західні медіа почали писати про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників.

У грудні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.