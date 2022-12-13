Зокрема, йшлося, про Сухопутні війська та Повітряні сили.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив в Одесі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном посилення Збройних сил України.

Про це Резніков написав у Твіттері.

“Ми обговорили шляхи посилення української протиповітряної оборони, сухопутних військ, військово-морських можливостей”, – йдеться у повідомленні.

Також йшлося про посилення Повітряних сил ЗСУ.

“Я вдячний Міністерству оборони Швеції, Уряду, Королю та шведам за 9-й пакет допомоги”, – додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, 17 листопада парламент Швеції дозволив уряду передати Україні оборонну допомогу на суму 3 млрд крон (понад 287 мільйонів доларів).

12 грудня стало відомо, що уряд Швеції виділяє українцям ще 600 мільйонів шведських крон (більше 55 млн євро).