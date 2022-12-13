В Україні знайшлось 1,6 млн гектарів лісу: що з ним робити?

Програма працює, попри війну. З початку програми висаджено 240 мільйонів дерев. Ліс відновлюється на території згарищ, на суцільних зрубах. Створюються і насправді нові ліси: протягом року майже 2 тисячі гектарів.

Рік тому ми розпочали програму «Зелена країна», ініційовану Президентом. Планували за три роки висадити мільярд дерев (приблизно 166 тис. гектарів). За десять років збільшити площу українських лісів на 1 млн гектарів.

Попри війну, ми зберегли програму створення сучасних насіннєво-селекційних центрів. Восени відкрили такий комплекс на Житомирщині. Розширили вже наявний завод на Хмельниччині. Незабаром відкриємо насіннєві центри на Кіровоградщині та Волині. Роботи вже на фінішній прямій. Далі за планом – Закарпаття та Івано-Франківщина. Наступного року – Київщина, Чернігівщина, Сумщина та розширення комплексу на Тернопільщині, який вже працює.

Чому стільки уваги цим центрам? У сіянців з закритою кореневою системою краща приживлюваність, вони швидше розвиваються (більша енергія росту). Значно збільшується термін проведення посадки. Крім того, сіянці з закритим корінням можна висаджувати за допомогою спеціальних, повністю автоматизованих машин. Перші дві такі машини фінського виробництва Україна нещодавно закупила. Вони вже працюють. Машина робить лунку в ґрунті, регулює глибину ямки, поміщає сіянець, агрегат прикопує його з обох сторін та обробляє проти комах, гризунів чи тварин, які загрожують сіянцю. Все в автоматичному режимі. За зміну машина висаджує 2 гектари лісу. Собівартість висадки вдвічі менше, аніж коли це робиться вручну. Якість роботи взагалі складно порівнювати.

Врешті-решт створення системи насіннєвих центрів – досить перспективний проєкт з комерційної точки зору. Ми вже маємо запити на купівлю наших сіянців, таким чином «Зелена країна» з часом може отримати додаткове джерело фінансування.

Вперше в цьому році збільшення державного лісового фонду відбувається і завдяки природним самосійним лісам на сільськогосподарських площах. Ми вважали, що таких лісів в Україні приблизно 300-500 тисяч гектарів. Виявилось, що значно більше!

Остання інформація щодо українських лісів датується 2010 роком та не враховує всі території, вкриті лісовою рослинністю. Рік тому Держлісагентство ініціювало роботу з дешифрування космічних знімків з метою створення актуальної карти лісів України. На сьогодні згенеровані маски лісів майже для всієї території за виключенням Луганської, Донецької, Запорізької областей та Криму.

Як виявилось, в Україні на 1,6 млн гектарів лісу більше, аніж вважається офіційно. Якась частина «знайдених» лісів - це лісосмуги, зелені насадження в населених пунктах, захисні насадження. Але левова частка – справжні самосійні ліси за межами лісового фонду.

Мільйон гектарів - це колосальна цифра. Нагадаю, ми планували висадити таку площу за десять років. Врахуйте також, що це природні ліси. Їхня цінність у більшій стійкості до посухи, шкідників та інших негативних факторів.

Водночас знайдений мільйон гектарів лісу абсолютно не захищений і може бути знищений. Врятувати його задача нетривіальна. Але ми це робимо. В співпраці з органами Держгеокадастру визначаємо власність та категорію земель. Починаємо роботу з власниками – місцевими органами влади.

На даний час вже подано клопотань на 44 тис. гектарів. Позитивних відповідей отримано на 11,5 тис. гектарів. Майже 1,5 тис. гектарів оформлено.

Є у нас і перші рекордсмени. Полтавський лісгосп оформив понад 500 гектарів земель запасу. Спільно з ОДА знайшли правовий механізм, зареєстрували право власності.

На жаль, в деяких областях на наші заявки або не відповідають, або відмовляють. Змусити нікого не можемо. Пропонуємо громадам та місцевій владі подумати про майбутнє та довірити нам догляд за лісом. Якщо все розорати, що залишимо онукам і правнукам? Це ж національний скарб, стовідсоткова власність держави.

Як вплине реформа на «Зелену країну», хто продовжить займатись висадкою лісів наступного року? Впевнений, що реформа лише посилить програму, дозволить нам залучити допомогу та інвестиції міжнародних партнерів. Нещодавно ДП «Ліси України» приєднались до Європейської асоціації державних лісів EUSTAFOR. Нам запропоновано членство на два роки без сплати відповідних внесків. Це також відкриває можливість участі у важливих європейських програмах щодо захисту лісів. Ми також розраховуємо на підтримку партнерів по Асоціації у відновленні українських лісів, постраждалих внаслідок бойових дій. А таких в Україні майже 3 млн гектарів.

Отже, я впевнений, що результат «Зеленої країни» наступного року перевершить цьогорічний. І обіцяний мільярд до кінця 2024 року ми обов’язково висадимо.