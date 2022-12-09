Пропагандисти поширюють ще один міф про війну в Україні: подробиці

Кремлівські пропагандисти створили ще один фейк, який почали активно розповсюджувати як в Росії, так і по всьому світу. Вони наполягають на тому, що український трибунал по розслідуванню злочинів російських військовослужбовців на війні в Україні є незаконним. Таким чином вони намагаються відвернути увагу від усього того жаху, який окупанти створили на українських територіях.

Фото: dnipro.tv

Про це повідомляє Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій. Як зазначається, російські слідчі наразі активно намагаються зафіксувати “злочини київського режиму”. Проте таким чином вони не зможуть заперечити злочини своїх військових - існує вже безліч задокументованих фактів причетності росіян до них.

Про це також нагадував голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на засіданні ОБСЄ 1 грудня. Він заявив, що всі ті, хто вчиняють воєнні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

Звірства російських військовослужбовців були задокументовані у Київській області, зокрема, у місті Буча одразу після звільнення територій на початку квітня. Тіла десятків мирних жителів були знайдені в братських могилах, багато людей було зґвалтовано, вбито, піддано тортурам. Пізніше схожа й масштабніша історія була викрита на Харківщині. У східних регіонах під час окупації росіяни вчиняли масові вбивства та катування, а місцеві жителі пізніше розповідали про ті, які жахи пережили. У Харківській області було виявлено сотні вбитих як цивільних, так і військових.

Російські загарбники піддають обстрілам українські міста, де наносять ракетні удари по школам, лікарням, дитсадкам, церквам, житловим будинкам та іншим цивільним об’єктам. У липні вони обстріляли цивільні об’єкти у Вінниці, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. У тому ж місяці були атаковані об’єкти у Миколаєві та Кривому Розі, а в червні зруйновано ТЦ у Кременчуці. Крім того, росіяни мінують населені пункти та використовують касетні та вакуумні бомби.

Серед інших злочинів російських окупантів є регулярні обстріли Запорізької АЕС, що ставить людство перед загрозою нової ядерної катастрофи. До того ж регулярними стали обстріли інфраструктури України, як відбуваються з жовтня.