Примусова депортація дітей з окупованих територій України до РФ. Акт геноциду

Аналітики «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» та «Східної правозахисної групи» підготували звіт про процеси примусової мобілізації дітей з окупованих територій України до рф. Процеси примусової депортації дітей з окупованих територій України в рф розпочалися за шість днів до повного вторгнення в окупантыв до України. Першими депортовали дітей-сиріт з соціальних установ в окупованих Донецьку та Луганську. Відео та фото кадри, на яких діти-сироти знаходяться на пропускних пунктах кордонів окупованих територій України з Російською федерацією, будуть висвітлені у всіх росЗМІ, і незабаром російські пропагандисти використовували ці кадри, як інформаційний інструмент для виклику агресії у російських телеглядачів щодо Українців під гаслом: "Діти біжать від смерті і просять захисту у рф...". Після окупації частини територій України, російські окупанти перейшли до здійснення алгоритму дій, що включало примусову депортацію дітей до рф.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram Депортація дітей та дорослих з Маріуполя

Ідеологи процесу примусової депортації українських дітей у рф – це провладна націоналістична група в кремлі, серед них екс-міністра російської федерації Володимир Медінський, який дуже стурбований збільшенням кількості етнічної молоді російської федерації стосовно молоді слов'янської зовнішності у рф. Саме ця група в кремлі лобіювала такі проекти, як (деякі з них):

- «Співітчизники» - проект, спрямований на переїзд російського населення країн пострадянського простору до РФ, який фінансується через Міністерство закордонних справ рф;

- "Союзна держава" - проект, спрямований на реконструкцію "СРСР 2.0";

- «руський мир» - у цьому випадку це стосується фонду. Цей проект фінансується за рахунок державного бюджету рф, є структурою, подібною до росспівробітництва, має мережу регіональних партнерів у всьому світі, головне завдання - сприяти ідеології «руського миру» в інших країнах.

Основне та глобальне завдання провладної «нацгрупи» в кремлі полягає в тому, щоб збільшувати кількість росіян славянської зовнішності, територія рф «розширювалась», а російська мова залишалась державною у всіх країнах пострадянського простору. Для реалізації однієї з цілей такої нацистської політики і був реалізован «проект» щодо примусової депортацію українських дітей. Поки що кремль фактично контролював тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, питання про сиріт до 2022 року ніколи не цікавили кремль, а і з початком повномасштабної агресії російської федерації проти України, примусова депортація Українських дітей була поставлена на потік.

Під примусову депортацію підпадали кілька категорій дітей:

- діти-сироти – діти, які до повномасштабної агресії РФ проти України перебували в установах соціального типу, які не мали батьків чи опіки з боку родичів. Дітей із цієї категорії, у примусовому порядку вивозили на територію РФ, під виглядом «евакуації». Ці факти зафіксовані починаючи з 18.02.2022 року;

- діти позбавлені батьківського піклування – діти, батьків яких позбавили прав виховання дитини, за нібито порушення соціально-економічних та освітніх прав дитини. У період з 18.02.2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей розпочалася примусова мобілізація чоловічої частини населення НВФ «ЛНР» та «ДНР», внаслідок якої багатьох примусово мобілізованих вбили. Результатом примусової мобілізації стало те, що багато дітей залишилися без батьків. Мами дітей виїжджали на заробітки, а дітей залишали з дідусем чи бабусею, інколи ж навіть у знайомих. Починаючи з квітня 2022 року, на тимчасово окупованих РФ територіях України активізують свою роботу «Комісії з дотримання прав неповнолітніх». Дані комісії створені окупаційними адміністраціями, основними діями цих комісій є те, що вони збирають інформацію про сім'ї, де недостатній соціально-економічний рівень для дитини, а також збирають інформацію, якщо дитина росте без батьків. Комісії збирають інформацію, фіксують порушення, а потім передають справи до судів окупаційних адміністрацій із позначкою про позбавлення прав батьків. Рішення приймаються судами окупаційних адміністрацій та дитину забирають до соціальних установ, а вже потім депортують дорф.

- діти, які залишилися без нагляду батьків – внаслідок військової агресії РФ проти України, багато родин було «розірвано» внаслідок обставин непереборної сили. Багато дітей залишилися без нагляду батьків через те, що були закриті кордони в період активних бойових дій, під час проведення процедур фільтрації багато мешканців захоплених населених пунктів окупаційними військами рф, були затримані під час «фільтраційних заходів» та відправлені до місць позбавлення волі, які діти через певний час потрапляли під процедуру депортації до. До цієї ж категорії осіб можна віднести дітей, які іменуються, як «безпритульні», діти які мешкають на вулицях, не мають своїх батьків або їхні батьки перебувають у місцях позбавлення волі.

Дітей депортували за запланованим алгоритмом дій:

1. "евакуація" дитини (основне місце проживання);

2. доставка дитини до транзитного пункту розміщення, на окупованій території;

3. "евакуація" дитини з транзитного пункту на окупованій території до транзитного пункту на території Росії;

4. доставка дитини з транзитного пункту Росії на місце перебування в одному з населених пунктів віддаленого району Росії.

Паралельно з процесами примусової депортації дітей, окупанти збирали дані про дітей і вносили їх у федеральний банк даних РФ. Федеральний банк даних про дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, - частина державного банку даних про дітей. Включає у собі сукупність регіональних банків даних про дітей, і навіть документовану інформацію про громадян, бажаючих прийняти дітей виховання у сім'ї та які звернулися по відповідну інформацію до федеральному оператору державного банку даних про детях. Федеральний банк даних дітей-сиріт ведеться відповідно до федерального закону № 44-ФЗ та наказу Міносвіти рф №300. Основними цілями федерального банку даних про дітей-сиріт є:

- здійснення обліку дітей, які залишилися без піклування батьків;

- Надання сприяння у влаштуванні дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян Росії, які постійно проживають на території Росії.

Виходячи з вищеописаних процесів, утворилася структура процесів депортації:

1. Вивезення дитини з установи (або квартири) до пункту тимчасового тримання на тимчасово окупованій території України (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області);

2. Автомобільний чи залізничний «транзит» дитини з пункту тимчасового утримання тимчасово окупованої території України до пункту тимчасового утримання прикордонної області РФ з Україною (Курська, Ростовська, Воронезька тощо);

3. Автомобільний або залізничний транзит з пункту тимчасового утримання прикордонної області РФ з Україною до пункту тимчасового утримання суб'єкта РФ, який визначено як кінцеве місце проходження;

4. Визначення дитини до «центру сприяння сімейному вихованню», що у населеному пункті області чи республіки рф, який визначено, як кінцеве місце проходження рф;

5. Визначення опікуна у складі працівників адміністрації центру для дитини, з метою запуску процедури прийняття дітей у громадянство РФ з метою передачі депортованих дітей у сім'ї РФ.

6. Пошук кандидатів на усиновлення депортованої дитини та проведення курсів ідеологічного виховання для батьків, які хочуть усиновити примусово депортованих дітей з України.

Диспансеризація дітей на тимчасово окупованих РФ територіях України:

З березня по серпень 2022 року темпи примусової депортації дітей із тимчасово окупованих територій України набрали величезної швидкості. Але вже в кінцевих місцях перебування – соціальних установах РФ у примусово депортованих дітей стали виявляти хвороби різного типу, а в московській області навіть було зафіксовано кілька «повернень» примусово депортованих дітей сім'ями, які дітей усиновили. "Повернення" - це такий термін серед фахівців соціальних служб, які займаються підготовкою до усиновлення дитини. «Повернення» - це коли сім'я, яка усиновила дитину через короткий проміжок часу, повертає дитину в дитячий будинок через виявлення хвороби, або інші причини.

До вересня 2022 випадки «повернень» стали масовими, в інформаційному просторі рф факти повернення дітей приховували. Але інформація все-таки просочилася. За офіційною статистикою до РФ щорічно повертається близько 5 тисяч дітей сиріт із заміщуючих сімей до «сирітських будинків», а 2022 року кількість повернень зросла, через процеси масової депортації дітей з окупованих територій України до РФ. Критичну ситуацію з «поверненнями» дітей сиріт у РФ підтверджує і Наталія Городиська – голова Спілки прийомних батьків, усиновителів та опікунів у рф. 19 квітня 2022 року в інтерв'ю російському виданню «Аргументи Тижня» Наталія Городиська заявила: «Бо дуже велика кількість повернень дітей із сімей, що заміщають. А тепер ще й діти із Донбасу». Також Наталія Городиська говорить про те, що після інформаційної кампанії з росТВ велика кількість сімей виявила бажання прийняти у свої сім'ї дітей-сиріт із Донбасу на ґрунті «героїзму». «Героїзмом», який транслювався пропагандою рф, була «заражена» більшість громадян Росії, ось тільки «ефект героїзму» проходив, а соціально-економічні проблеми в сім'ях залишалися. Виявлення хвороб у прийнятих дітей позначалося на додаткових витратах у сім'ях, що відповідно впливало на те, щоб повернути дитину назад до «сирітського будинку». Для того, щоб зменшити кількість повернень прийомних дітей із заміщуючих сімей, в рф ухвалили рішення про провидіння диспансеризації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які є кандидатами на депортацію до РФ.

Розпорядження уряду російської федерації від 22 жовтня 2022 року №3116-р:

« 1. Виділити в 2022 році МОЗ росії на надання субсидії на інші цілі державній автономній установі «Національний медичний дослідницький центр здоров'я дітей» Міністерства охорони здоров'я російської федерації з метою проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів дитячого населення на територіях «Донецької Народної Республіки», «Луганської народної республіки» та Херсонської областей у період з 1 листопада по 31 грудня 2022 р. бюджетні асигнування у розмірі 353261,4 тис.рублів з резервного фонду Уряду Російської Федерації, маючи на увазі огляд не менше 82 тисяч дітей.

2. МОЗ росії:

Організувати у період з 1 листопада 2022 року до 31 грудня 2022 року проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів дитячого населення на території Донецької Народної Республіки, Луганської народної республіки, Запорізької та Херсонської областей;

Здійснити контроль за цільовим та ефективним використанням зазначених у пункті 1 цього розпорядження бюджетних асигнувань з поданням доповіді до Уряду Російської Федерації до 1 лютого 2023 року».

Дітям, у яких виявили хвороби під час проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів, залишають у «сирітських будинках» на тимчасово окупованій рф територіях України. Таке рішення було ухвалено через те, що через певний час заміщуючі сім'ї почали повертати дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій України через те, що у дітей були виявлені хвороби. Для того, щоб не допустити «інформаційного шуму» з приводу повернення дітей-сиріт сім'ями, що заміщають, через хвороби, було прийнято рішення депортувати у рф лише здорових дітей, а й у дітей, яких виявлені недоліки залишають на тимчасово окупованій території.

Процеси депортації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з тимчасово окупованих територій України до Ррф є частиною злочину за геноцидом Українського народу. Незаконні збройні формування «ЛНР» та «ДНР» були створені у 2014 році політтехнологами та партійними діячами рф. Діяльність НВФ «ЛНР» і «ДНР» займалася Адміністрацією Президента РФ, Державною думою РФ, Урядом РФ. Дані твердження також підтверджуються і окружним судом Гааги, який розглядав справу про збиття авіалайнера «MH17». Суддя Хендрік Стейхаус заявив, що: «Починаючи з середини травня 2014 року склалася ситуація, за якої Росія здійснювала так званий загальний контроль на території так званої ДНР». Але з 2014 року РФ не цікавили діти-сироти із окупованих частин Луганської та Донецької областей. Це підтверджує і той факт, що зміни до Указу Президента РФ В. Путіна №183 та № 187 від 2019 року щодо категорії осіб, які мають право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, категорії дітей сиріт немає. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, діти-сироти з тимчасово окупованих територій України отримали лише у травні 2022 року вже після початку процесів їхньої депортації до РФ, як вирішення проблеми у масовому розподілі депортованих дітей у сім'ї РФ. Крім того, у 2022 році після процесів примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей багато родин залишилися без годувальників. Такі сім'ї потрапили в поле зору «комісій ЛНР і ДНР з дотримання прав неповнолітніх», дані комісії збирали факти про те, що мати або бабуся з дідусем не можуть на достатньому рівні утримувати дітей і через окупаційні суди забирали дітей, а потім депортували їх як дітей позбавлених батьківського піклування. Після депортації до, дітям примусово оформляють громадянство РФ через приставленого опікуна, а сім'я, що їх має прийняти, має відповідати ідеологічним критеріям, тобто. такі дії повністю стирають у депортованих дітей Українську ідентичність та спотворюють історичну пам'ять.

Ще одна ознака геноциду – це оформлення паспорта РФ дітям сиротам з України, офіційно в Росії заборонено громадянам РФ усиновлювати дітей із іноземних держав, та й у самій РФ достатньо дітей сиріт. Варто звернути увагу на те, що у Кремлі побоялися залишати дітей-сиріт з Українським свідоцтвом про народження, а також побоялися давати дозвіл громадянам РФ в усиновленні дітей іноземних держав, тому просто внесли додаткову категорію громадян на спрощене набуття громадянства РФ, таким чином збільшуючи ще й чисельність громадян РФ. Такі дії РФ з метою збільшення кількості людей слов'янської зовнішності по відношенню до людей етнічної національності. У 2021 році, згідно з даними демографів РФ, молоді етнічної зовнішності на 50% більше, ніж молоді слов'янської зовнішності, тому в Кремлі стурбовані тим, що з часом людей слов'янської зовнішності в РФ буде меншість. Один із головних ідеологів створення «титульної нації» чи «білої раси» у Кремлі – є екс-міністр культури РФ – Володимир Мединський. Якщо аналізувати процес дитячої диспансеризації, яка закріплена розпорядженням уряду РФ від 22 жовтня 2022 року за підписом Мішустіна, Кремлю потрібні лише здорові діти, а хворих вони залишають на тимчасово окупованих РФ територіях України. Також є така технологія у Кремлі – «На кожного вбитого солдата ЗС РФ в Україні ми вивозимо 10 українських дітей». Цю технологію підтверджує і російський політик Захар Прілєпін, який написав у посту свого «Телеграмканалу»: «З початку року з Росії виїхали 545 тисяч людей, випливає з оновленої статистики Росстату. Повідомляється, що більшість виїхали — 479 тисяч — вирушили до країн СНД, ще 65 тисяч — до країн далекого зарубіжжя. Це нижче західних оцінок, згідно з якими лише після початку мобілізації з Росії виїхало близько 700 тисяч осіб. У будь-якому разі, на приєднаних територіях живе у кілька разів більше людей». Тобто. для політиків РФ допустимі взаємозаліки людських втрат. Процеси примусової дитячої депортації з окупованих територій України – це частина злочину РФ під назвою геноцид українського народу.