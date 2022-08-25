53 дітей вдалося повернути в Україну з Росії, - Верещук

Також наша держава буде позиватися проти РФ за фактами так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей.

Україна повернула 53 дітей, депортованих до РФ.

Про це заявила під час телемарафону віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ.

За її словами, наша держава буде позиватися проти Росії за фактами так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей.

"53 діток вже вдалося повернути. Зараз ми говоримо і про позовну діяльність. Я поставила завдання чітко зафіксувати такі випадки, знайти, де були усиновлення, і ми будемо позиватися, ми будемо вимагати притягнути до відповідальності Росію, тому що це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей", - сказала віцепрем’єр-міністр.

Батьки, родичі або знайомі дітей, які ймовірно були викрадені та вивезені в Росію, можуть звернутися в Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань пошуку, додала Верещук.

"Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, ми робимо все, щоб повернути дитину", - наголосила міністр.

Нагадаємо, станом на 1 серпня унаслідок російської агресії 203 дитини зникли безвісти і щонайменше 5754 були нелегально депортовані до Росії.

Нещодавно в Росії розповідали, що планують депортувати з Луганщини понад сотню дітей.