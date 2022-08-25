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У середині вересня відкриють центр "ЯМаріуполь" у Тернополі

Це вже 12-ий заклад в Україні.

У середині вересня відкриють центр "ЯМаріуполь" у Тернополі
Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

У середині вересня в Тернополі відкриють центр "ЯМаріуполь".

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Це вже 12-ий такий центр в Україні.

Нині Тернопіль відвідав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, аби оглянути приміщення майбутнього центру та ознайомитися з пошуком людей до команди. З відкриттям об'єкта допомагає Тернопільська міськрада.

"Найголовніше, що центри "ЯМаріуполь" їдуть до маріупольців для надання всебічної підтримки. Вони будуть працювати доти, поки необхідна буде допомога нашим маріупольським родинам. Послуги з часом будуть змінюватися з оглядом на потреби адаптації та викликів часу. Зараз центри "ЯМаріуполь" об'єднують маріупольців по всій Україні. Адже наше місто живе в них, адже його українське майбутнє за ними!", - наголосив Бойченко.

Нагадаємо, на початку серпня "ЯМаріуполь" відкрили у Кривому Розі.

Наприкінці червня центр відкрили в Івано-Франківську. Раніше запрацювали організації у Кропивницькому, Хмельницькому, Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці.

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