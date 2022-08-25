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Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи

Метро знову працюватиме до 22:00, а наземний транспорт - до 22:30. 

Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи
Фото: Макс Требухов

Столичний громадський транспорт повертається до звичайного графіка роботи: метрополітен знову працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про відправлення останніх поїздів можна отримати за посиланням. Водночас у режимі укриття метро працюватиме цілодобово.

З розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись за посиланням.

"Нагадуємо, що сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку "Київ Цифровий". Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні КМДА оновила карту бомбосховищ Києва. Для укриття населення можуть бути використані підвали, підземні паркінги та метро.

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