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Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці

У ГУР кажуть - кошти підуть на закупівлю технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки.

Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці
Олександр Янукович
Фото: Укрінформ

Арештовані кошти старшого сина Віктора Януковича передадуть Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

"Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України Віктора Януковича. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" у розмірі 304 млн гривень", - розповіли в ГУР.

Суд постановив перерахувати вилучені кошти українській розвідці.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, фінансовий ресурс спрямують на придбання технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки.

Нагадаємо, на початку травня уже втретє арештували мільйони доларів (а це вже 4,5 млн) екснардепа з оточення Януковича.

Цього місяця Рада ЄС ухвалила нові обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Також санкції накладаються на його сина Олександра. 

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