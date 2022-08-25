Переговори з РФ зараз невигідні ні Україні, ні ЄС. Тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії, - Подоляк

У разі такого неповного завершення війни в Україну не ризикнуть повертатися багато наших громадян, не прийдуть інвестиції.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що наразі переговорний процес із Росією щодо припинення війни є невигідним як для України, так і для Європи, оскільки будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому.

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає пресслужба ОП.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир’я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", - пояснив Подоляк.

Він також зауважив, що у разі такого неповного завершення війни в Україну не ризикнуть повертатися багато наших громадян, не прийдуть інвестиції.

"Це буде «сіра зона», яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі", - вважає радник керівника ОП.

На його переконання, Німеччині та іншим країнам ЄС переговори також невигідні, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Подоляк зазначив, що в Україні через війну суттєво знижується якість життя, і у Європі також спостерігатиметься певне погіршення.

"Але це плата за таку інтенсивну війну, якої не було з часів Другої світової. І цю війну потрібно правильно закінчити, якщо ви не хочете платити весь час", - наголосив він.

Подоляк переконаний, що починати розмови щодо переговорів з державою-агресором можна буде лише тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

"Лише після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", - підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з незаконно окупованої території.