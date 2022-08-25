У Харкові та області змінили комендантську годину

Вона триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.

Харків та область повертаються до попереднього часу дії комендантської години після закінчення подовженого її формату до Дня Незалежності.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"З 25 серпня 2022 року та в подальшому комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень", – пояснив він.

Керівник регіону нагадав, що у час дії комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня окупанти знову обстріляли Харків, під вогнем опинився Новобаварський район. Інформації про постраждалих немає.