Головне за ніч. Четвер, 25 серпня

Двадцять п’ять жертв обстрілу Чаплиного, добовий "тривожний" рекорд, безуспішні ворожі штурми, вибухи на Київщині.

Учора, 24 серпня, в областях та в столиці було оголошено 189 тривог.

“Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення”, - повідомили в волонтерській ініціативі “Мапа тривог”.

Попередній рекорд було встановлено 23 квітня, в переддень Великодня. Тоді за добу по країні тривоги оголошували 109 разів.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Повідомлялося про загибель щонайменше 22 людей, з них п'ятеро людей згоріли в машині.

Уранці стало відомо, що внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них – двоє дітей. Загалом постраждала 31 людина.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ракетний удар по вокзалу у Чаплиному характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.

"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він у Twitter.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни безуспішно наступали на Авдіївському, Слов’янському і Бахмутському напрямках. Тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила 150 військових, п’ять танків і три гелікоптери. З 24 лютого по 25 серпня Збройні сили України ліквідували близько 45 850 російських військових.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 25 серпня окупанти обстріляли Кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-C”.

“Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ “Торнадо-С” (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються”, – повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні – відразу дзвонимо 101 і 102”, – додав Вілкул.

У Вишгородському районі Київської області було чути звуки вибухів.

“Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо”, – повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Пізніше з’ясувалося, що ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Було зафіксовано два "прильоти", інші вибухи, які чули жителі регіону – робота нашої ППО.

"Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває", – уточнив глава Київської ОВА.

Під обстрілом уночі опинилися чотири райони Дніпропетровської області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Внаслідок обстрілів постраждало вісім осіб, серед яких троє дітей.

Згідно з повідомленням голови ОВА Валентина Резніченка, по Синельниківському району після опівночі ворог вдарив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Постраждали вісім людей, серед них троє дітей. Найменшій дівчинці два роки. Усіх госпіталізовано.

"Продовжуються пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей, серед них двоє хлопчиків – 6 і 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", – розповів голова ОВА.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із "градів" та важкої артилерії. До Нікополя та Марганецької громади прилетіли 11 снарядів. Без постраждалих.

За словами Резніченка, Криворізький район обстрілювали російські "урагани" та "смерчі". Декілька реактивних снарядів прилетіли і до одного з районів Кривого Рогу, зруйновано житло.

"У Дніпровський район росіяни направили ракету. Наші військові її збили", – констатував Резніченко.

За минулу добу обстрілів зазнали населені пункти в різних регіонах України.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

На півдні українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці на Херсонщині.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по Каховському мосту”, – йдеться в повідомленні оперативного командування “Південь”.

Загалом за добу російська армія позбулася 12 солдатів, трьох одиниць броньованої автотехніки та склад боєприпасів.

Окрім того, уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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