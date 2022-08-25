Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
​Роспропаганда поширила фейк про втрати України у війні, та "спалилася" на Залужному, - Геращенко
​Роспропаганда поширила фейк про втрати України у війні, та "спалилася" на Залужному, - Геращенко
Відкладена війна за незалежність України
Відкладена війна за незалежність України
Росія вдарила ракетами по Хмельниччині, - Гамалій (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Хмельниччині, - Гамалій (оновлено)
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Норвегія і Велика Британія надішлють Україні мікробезпілотники
Норвегія і Велика Британія надішлють Україні мікробезпілотники
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”

Працюють всі служби. 

Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Фото: Олександр Вілкул

Вночі 25 серпня окупанти обстріляли Кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-C”.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Відомо про “приходи” у Металургійному районі.

“Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ “Торнадо-С” (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Працюють всі служби.

“Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні – відразу дзвонимо 101 і 102”, – додав Вікул.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Відомо про 22 загиблих, зокрема п'ятеро людей згоріли в машині. Десятки осіб отримали поранення.

Також росіяни поцілили у приватний будинок на Дніпропетровщині, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. Один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також