Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”

Вночі 25 серпня окупанти обстріляли Кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-C”.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Відомо про “приходи” у Металургійному районі.

“Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ “Торнадо-С” (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Працюють всі служби.

“Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні – відразу дзвонимо 101 і 102”, – додав Вікул.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Відомо про 22 загиблих, зокрема п'ятеро людей згоріли в машині. Десятки осіб отримали поранення.

Також росіяни поцілили у приватний будинок на Дніпропетровщині, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. Один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати.