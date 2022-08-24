Росія поставила світ на межу небаченого голоду, - Зеленський на Радбезі ООН

Ситуацію із нестачею продовольства ускладнює і посуха в Європі, найбільша за 500 років.

Російська блокада українських портів на Чорному і Азовському морях посилила дефіцит на продовольчому ринку, який був і без того дестабілізований. І це на фоні жахливої кліматичної ситуації у різних частинах планети.

Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський.

“На щастя, нам вдалося досягти таких умов, за яких Росія змушена була прийняти умови міжнародної спільноти, і завдяки цьому зерновий експорт з трьох українських портів був відновлений. Це вже знімає частину напруги на продовольчому ринку, але не знімає загрозу повністю”, - зазначив президент України.

Він наголосив, що тільки повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть, що їсти.

Зеленський підкреслив, що є неприпустимою ситуація, коли у 21-му столітті доводиться боротися, щоб врятувати десятки мільйонів людей в різних країнах від штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією.

Нагадаємо, за серпень Україна експортує 4 млн тонн олійних та зернових культур. Для того, щоби вийти на показники експорту до 5-6 тонн, необхідно збільшити кількість суден до 80-100.