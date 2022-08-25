Ворог зробив спроби штурму поблизу Благодатного та у напрямку Таврійського, – ОК "Південь"

Втрат у ЗСУ не було.

На півдні ворог двічі протягом дня намагався просунитися у напрямку Збройних сил України.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного (Миколаївська область). Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена. Зазнавши втрат, противник відступив”, – йдеться у повідомленні.

Ще одну спробу штурму ворога зафіксовано у напрямку Таврійського (Херсонська область). Спроба атаки ворожого мотострілецького відділення також успіху не мала.

Окупанти із втратами ворог ретирувалися.

Окрім того, російська армія шість разів атакувала українські позиції гелікоптерами і штурмовою авіацією. “Без втрат”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони повідомили, що російські загарбники намагаються доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.