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Ворог зробив спроби штурму поблизу Благодатного та у напрямку Таврійського, – ОК "Південь"

Втрат у ЗСУ не було.

Ворог зробив спроби штурму поблизу Благодатного та у напрямку Таврійського, – ОК "Південь"
Фото: EPA/UPG

На півдні ворог двічі протягом дня намагався просунитися у напрямку Збройних сил України.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного (Миколаївська область). Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена. Зазнавши втрат, противник відступив”, – йдеться у повідомленні.

Ще одну спробу штурму ворога зафіксовано у напрямку Таврійського (Херсонська область). Спроба атаки ворожого мотострілецького відділення також успіху не мала. 

Окупанти із втратами ворог ретирувалися.

Окрім того, російська армія шість разів атакувала українські позиції гелікоптерами і штурмовою авіацією. “Без втрат”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони повідомили, що російські загарбники намагаються доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

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