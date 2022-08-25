Заплановані “трибунали” над захисниками “Азовсталі” є знущанням над правосуддям, – речник Держдепартаменту США

"Ми їх рішуче засуджуємо".

Так звані “трибунали”, які окупанти планують провести у Маріуполі над полоненими захисниками “Азовсталі”, є знущаннням над правосуддям.

Про це заявив речник Державного депаратаменту США Нед Прайс.

“Заплановані показові процеси є нелегітимними та є знущанням над правосуддям, і ми їх рішуче засуджуємо”, – заявив він.

Таким чином Кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські військові вчинили в Україні.

Прайс зазначив, що усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон. Вони повинні, відповідно до Женевських конвенцій, отримати захист.

“Ми закликаємо Москву виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом. Сполучені Штати далі будуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу”, – додав речник відомства.

Нагадаємо, на територію філармонії в Маріуполі, де російські окупанти планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі", прибуло кілька автобусів у супроводі військових.

Раніше стало відомо, що російські окупанти планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі" на День незалежності України, 24 серпня.

У розвідці Міноборони повідомляли, що за одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню філармонії точкового ракетного удару.