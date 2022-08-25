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До Дня Незалежності у небо над Києвом підняли прапори бригад ЗСУ

Прапори були підняті дронами.

До Дня Незалежності у небо над Києвом підняли прапори бригад ЗСУ
Фото: Скріншот з відео

На День Незалежності дрони підняли в небо Києва прапори різних бригад ЗСУ.

Про це повідомляється на сторінці United24.

“Очолював колону прапор України розміром понад 216 кв. м. Це найбільший український прапор, який здіймався в небо за допомогою дронів. Минулого року на День Незалежності він майорів над Авдіївкою”, - йдеться у повідомленні. 

Проліт був організований в межах проєкту Армія дронів разом із навчальним центром Dronarium Україна за підтримки Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку.

Нагадаємо, у День Незалежності президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погасили марку "Вільні. Незламні. Непереможні".

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