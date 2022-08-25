Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен

Ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.

Про це заявив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

Russia’s missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022

"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки загинули 22 людини, п'ятеро людей згоріли в машині. Близько 50 людей отримали поранення.