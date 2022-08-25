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Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен

“Ми продовжимо підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб".

Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.

Про це заявив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.

 

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки загинули 22 людини, п'ятеро людей згоріли в машині. Близько 50 людей отримали поранення. 

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