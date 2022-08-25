З 21 березня ЗСУ відбили в окупантів територію завбільшки з Данію, – ISW

За останні 39 днів окупанти завоювали лише один відсоток від втраченого.

З 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) окупанти втратили у війні приблизно 45 000 км² захопленої території – це площа більша за Данію.

Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни (ISW).

З часу відновлення наступальних операцій у липні, за останні 39 днів, окупанти завоювали лише один відсоток від втраченого. Це – близько 450,84 км² території, що дорівнює приблизно площі Андорри.

В ISW зазначають, що російські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації.

Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з міністрами оборони країн-учасниць Шанхайської організації заявив, що “російські війська будуть знижувати темпи наступальних операцій в Україні, свідомо намагаючись мінімізувати жертви серед мирного населення”.

“Шойгу також підтвердив, що операції в Україні йдуть за планом і що російські сили досягнуть усіх поставлених цілей, підтверджуючи оцінку ISW про те, що максималістські стратегічні цілі Росії в Україні не змінилися”, – йдеться у повідомленні.

Заява Шойгу може означати спробу Міноборони Росії пояснити та виправдати незначні досягнення російських військ в Україні за останні шість тижнів, йдеться у звіті.

Нагадаємо, у липні Шойгу віддав наказ військовим про наступ на Україну на всіх ділянках фронту.