Українська авіація знову вдарила по Каховському мосту

На півдні українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту”, – йдеться у повідомленні.

Результати влучань уточнюються.

Загалом за добу російська армія позбулася 12 солдатів, трьох одиниць броньованої автотехніки та склад боєприпасів.

Окрім того, уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.