Українська авіація знову вдарила по Каховському мосту

На півдні українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці на Херсонщині.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту”, – йдеться у повідомленні.
Результати влучань уточнюються.
Загалом за добу російська армія позбулася 12 солдатів, трьох одиниць броньованої автотехніки та склад боєприпасів.