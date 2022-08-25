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Українська авіація знову вдарила по Каховському мосту

Також уражено ППО окупантів.

Українська авіація знову вдарила по Каховському мосту
Фото: uk.wikipedia.org

На півдні українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту”, – йдеться у повідомленні. 

Результати влучань уточнюються.

Загалом за добу російська армія позбулася 12 солдатів, трьох одиниць броньованої автотехніки та склад боєприпасів.

Окрім того, уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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