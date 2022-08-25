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Міноборони України – Шойгу: перетворимо “уповільнення” на старий добрий відступ

“Або, як люблять говорити росіяни… зворотний наступ”.

Міноборони України – Шойгу: перетворимо “уповільнення” на старий добрий відступ
Фото: Народное сопротивление Украины

Міноборони України прокоментувало заяву очільника оборонного відомства РФ Сергія Шойгу про те, що сповільнення темпу російської армії пояснюється прагенням “уникнути жертв серед мирних громадян”.

“Король “жестів доброї волі”, міністр оборони Росії заявив сьогодні, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це “уповільнення” на старий добрий відступ”, – йдеться у Твіттері міністерства. 

“Або, як люблять говорити росіяни… зворотний наступ”, – додали в Міноборони.

Нагадаємо, з 21 березня російські війська втратили у війні територію, більшу за площу Данії і зайняли територію розміром з Андорру (один відсоток втраченої території) за останні 39 днів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Шойгу про сповільнення може власне означати спробу Міноборони Росії пояснити та виправдати незначні досягнення російських військ за останні шість тижнів.

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