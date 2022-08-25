Міноборони України – Шойгу: перетворимо “уповільнення” на старий добрий відступ

Міноборони України прокоментувало заяву очільника оборонного відомства РФ Сергія Шойгу про те, що сповільнення темпу російської армії пояснюється прагенням “уникнути жертв серед мирних громадян”.

“Король “жестів доброї волі”, міністр оборони Росії заявив сьогодні, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це “уповільнення” на старий добрий відступ”, – йдеться у Твіттері міністерства.

“Або, як люблять говорити росіяни… зворотний наступ”, – додали в Міноборони.

The king of “goodwill gestures”, russia’s defence minister, announced today that the occupiers are deliberately slowing down the campaign in 🇺🇦

We promise to do our best to turn this "slowdown" into a good old- fashioned retreat. Or as russians like to say… a reversed offensive. — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2022

Нагадаємо, з 21 березня російські війська втратили у війні територію, більшу за площу Данії і зайняли територію розміром з Андорру (один відсоток втраченої території) за останні 39 днів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Шойгу про сповільнення може власне означати спробу Міноборони Росії пояснити та виправдати незначні досягнення російських військ за останні шість тижнів.