Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи не були масованими як зазвичай. На Луганщині ворог все ж атакував на чотирьох напрямках, намагаючись покращити тактичне положення.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Атака вкотре була безуспішною – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця. Дійсно, ці нелюди прийшли на нашу землю заради наживи, і їм байдуже, кому вона дістанеться – їм самим чи лише родичам”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Противник не припинив обстрілів населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. За минулу ніч зафіксовано вісім артатак, а також дев’ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів окупанти завдали авіаудари.

Не співпадають із планами і справи росіян на окупованих територіях. Протягом декількох місяців окупанти не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Певні сподівання покладали на людей похилого віку.

“Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тис. пенсіонерів, то за ці пів року за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тис. осіб. Більш як двоє третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при “руському мирі”. І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли”, – розповів Гайдай.

Нагадаємо, ніч напередодні Дня Незалежності була неспокійною на Луганщині. Населені пункти Луганської області та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря.