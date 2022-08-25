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У Маріуполі, Балаклії та на Херсонщині в День Незалежності підняли український прапор

Рух Опору веде невтомну боротьбу.

24 серпня, у День Незалежності України, над Маріуполем, а також на тимчасово окупованих Херсонщині та Харківщині підняли прапор України. Про це повідомляє ГУР Міноборони

“Рух Опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема український прапор майорів у Маріуполі, Балаклії (Харківська область) та селищі Мирне (Херсонська область). 

“Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни!” - зазначили в ГУР. 

Нагадаємо, у День Незалежності в Авдіївці Донецької області запустили в небо на повітряних жовтих і блакитних кульках великий прапор України.

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