У Маріуполі, Балаклії та на Херсонщині в День Незалежності підняли український прапор

24 серпня, у День Незалежності України, над Маріуполем, а також на тимчасово окупованих Херсонщині та Харківщині підняли прапор України. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

“Рух Опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема український прапор майорів у Маріуполі, Балаклії (Харківська область) та селищі Мирне (Херсонська область).

“Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни!” - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, у День Незалежності в Авдіївці Донецької області запустили в небо на повітряних жовтих і блакитних кульках великий прапор України.