Біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів, - Ігнат

У День Незалежності України Росія зробила понад 200 літаковильотів, більшість з яких була імітаційними.

Навколо кордонів України розміщується понад 400 бойових російських літаків і 360 гелікоптерів, з яких понад 150 ударних. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому він повідомив, що протягом 24 лютого Росія здійснила 200 літаковильотів та завдала вісім ударів по Україні.

"Учора, попри те, що була така велика кількість тривог, все ж таки великої ракетної активності не зафіксовано. Але зафіксовано велику авіаційну активність. Понад майже 200 літаковильотів було зафіксовано за добу 24 серпня. Противник переважно застосовував для атак України дальні бомбардувальники Ту- 22М3, які носять ракети, основне озброєння для них - ракета Х-22", - сказав Ігнат.

Також він звернув увагу на те, що Росія здійснила учора велику кількість імітаційних вильотів, чим обумовлено оголошення великої кількості повітряних тривог України протягом 24 серпня.

"Це вильоти групи літаків із певних районів. Переважно це аеродром "Шайківка" для Ту-22М3, а також район півночі Каспійського моря для літаків Ту-95МС. Ці літаки злітали, робили певні маневри в повітрі та імітували завдання ракетного удару, який імовірний", - розповів речник ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 24 серпня Росія обстріляла 58 населених пунктів України. Також вона завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули 25 людей, більш як 30 бцли поранені.