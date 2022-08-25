Майже в усіх захоплених населених пунктах на Запоріжжі Росія відключила електроенергію, - Федоров

Російські окупанти відключили майже у всіх окупованих населених пунктах Запорізької області електроенергію. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - зазначив Федоров.

Також, за його словами, вже місяць на цих територіях немає газу. І майже заблокований зв’язок.

“Інакше як геноцид українського народу це назвати не можна”, - зазначив мер.

Нагадаємо, уночі 24 серпня російські окупанти випустили дев'ять ракет по інфраструктурних об’єктах міста Запоріжжя.