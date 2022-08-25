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Майже в усіх захоплених населених пунктах на Запоріжжі Росія відключила електроенергію, - Федоров

Окрім світла, немає води і газу.

Майже в усіх захоплених населених пунктах на Запоріжжі Росія відключила електроенергію, - Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

Російські окупанти відключили майже у всіх окупованих населених пунктах Запорізької області електроенергію. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - зазначив Федоров.

Також, за його словами, вже місяць на цих територіях немає газу. І майже заблокований зв’язок. 

“Інакше як геноцид українського народу це назвати не можна”, - зазначив мер. 

Нагадаємо, уночі 24 серпня російські окупанти випустили дев'ять ракет по інфраструктурних об’єктах міста Запоріжжя.

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