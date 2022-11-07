За останніми даними до РФ були депортовані 6 032 дитини, - Офіс омбудсмана

Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини відомо про викрадення російськими окупантами 6 032 дітей.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на керівницю управління Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Олену Вихор.

"Але мушу уточнити — це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності. 4 листопада ввечері ми отримали інформацію про те, що 12 дітей з олешківського дитбудинку-інтернату, де знаходяться діти з інвалідністю, були вивезені на так зване оздоровлення до Сімферопольського району. Тобто ще 12 діток з інвалідністю стали жертвами геноциду, який вчиняє Росія проти народу України", — розповіла Вихор.

За її словами, батьки можуть самостійно ухвалити рішення і підписати згоду на так зване оздоровлення, але якщо російський уряд не дотримується термінів повернення назад дітей до України, то такі діти підпадають під категорію депортованих дітей.

Відповідно, на них поширюються соціальні гарантії для депортованих дітей. Звернутися про такі факти можуть не лише батьки, але й сусіди чи знайомі.

Батьки, які розшукують дітей, можуть повідомити про це за телефоном: 0-800-50-17-20.

В Секретаріаті працює Консультативний центр, який здійснює облік таких звернень. За минулий тиждень було отримано сім таких звернень.

Вихор також додала, що на сьогодні повернуто 96 дітей.

Нагадаємо, російські загарбники примусово вивезли з Херсонської області 34 дитини. Крім того, МЗС просить відкрити кримінальну справу проти російської омбудсманки, яка всиновила викрадену українську дитину.