Росармія обстріляла з реактивних систем залпового вогню громаду на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська нині після обіду обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.
"Зруйнували господарську споруду, ще одну пошкодили. Понівечили й два приватні будинки. Головне – люди не постраждали", - зауважив Лукашук.
Він додав, що нині піротехніки області знешкодили майже два десятки вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали з "градів" дві громади області.
Ніч на 7 листопада через пересування ворожої техніки на окупованому березі Каховського водосховища мешканцям Нікопольського району радили провести у сховищах.