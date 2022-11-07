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Росармія обстріляла з реактивних систем залпового вогню громаду на Дніпропетровщині

Одну господарську споруду зруйнували, ще одну пошкодили, є руйнування у двох приватних житлових будинках.

Росармія обстріляла з реактивних систем залпового вогню громаду на Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російські окупаційні війська нині після обіду обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.

"Зруйнували господарську споруду, ще одну пошкодили. Понівечили й два приватні будинки. Головне – люди не постраждали", - зауважив Лукашук.

Він додав, що нині піротехніки області знешкодили майже два десятки вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали з "градів" дві громади області.

Ніч на 7 листопада через пересування ворожої техніки на окупованому березі Каховського водосховища мешканцям Нікопольського району радили провести у сховищах.

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