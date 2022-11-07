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"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів

Внаслідок злагоджених дій підрозділ успішно форсував річку Оскіл, що дозволило вибити ворога з лівобережної частини Куп'янська та створити плацдарм для суміжних підрозділів.

"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
Фото: EPA/UPG

Під час Куп'янської наступальної операції спецпідрозділом ГУР "KRAKEN" було звільнено лівий берег Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку та Колісниківку.

Про це йдеться в опублікованому спецпідрозділом ГУР "KRAKEN" відео.

"Внаслідок злагоджених дій підрозділ успішно форсував річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста (Куп'янськ, - ред.) та створити плацдарм для суміжних підрозділів", - коментують повідомлення представники підрозділу.

Крім того, силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи: 27 ОМСБр 1 танкової армії, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, ЧВК "Вагнер" та загони БАРС.

Наразі наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Нагадаємо, раніше "KRAKEN" показав відео операції зі звільнення Балаклії, з якої починався контрнаступ української армії на Харківщині. Бійці зазначили, що операція переломила хід бойових дій окупантів в області.

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