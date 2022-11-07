Резніков пояснив, як саме будуть використовуватися активи відчужених у Коломойського та інших підприємств

Це не є націоналізацією.

Управління відчуженими підприємствами "Мотор Січ", "Укрнафта", "Укртатнафта", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор" буде здійснювати міністерство оборони. Завдяки цим підприємствам будуть забезпечуватися нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Починаючи від забезпечення паливно-мастильними матеріалами ЗСУ, відновлення і ремонт військової техніки і озброєння, і інше, щоб наша відсіч Російській Федерації була ефективною", – пояснив він.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав, що станом на сьогодні акції цих пʼяти підприємств є примусово відчуженими у межах чинного законодавства. Підприємства мають забезпечувати оборонні потреби у воєнний час.

Підприємства, за словами премʼєра, мають працювати 24 на сім. Всі колективи буде збережено. Підприємства, які нині не працювали, будуть відновлені, колективи повернуться до роботи. Наглядові ради вже сформовані, вони призначать виконавчих керівників.

Це не є націоналізацією, це – вилучення на військові потреби.

Нагадаємо, журналісти з посиланням на джерела повідомили, що повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейдуть у власність держави.

Коломойський має акції в "Укрнафті" і "Укртатнафті", підозрюваний в державній зраді Богуслаєв донедавна володів "Мотор Січ". У 2017 він продав 56% китайському холдингу, але через наявність порушень операції з акціями були заарештовані.

"АвтоКрАЗ" входять у групу Жеваго "Фінанси та кредит". "Запоріжтрансформатор" – банкрут, що виробляє трансформаторне і реакторне обладнання, власником є Григоришин.

Удень секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що акції цих пʼяти підприємств були відчужені. Рішення спирається на закони "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану у зв’язку з військовою необхідністю", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

За словами Данілов, вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість.