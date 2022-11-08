​Поважніше ставитися до мобілізованих і не називати "мобіками": росЗМІ отримали нові методички, – розвідка

Керівництво РФ традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням.

У Росії представникам засобів масової інформації видали нові методички для мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих на війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у фейсбуці.

"Пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення", – йдеться в повідомленні.

Так, представників росЗМІ закликають:

Поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки"

ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ"

Військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва"

Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками"

Тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами".

У Міноборони України наголосили, що поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає.

"Керівництво РФ, своєю чергою, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, на початку листопада в Росії офіційно закінчили мобілізацію, однак військкомати продовжують набирати "добровольців" на війну.

Про те, що нових мобілізованих росіян кидають в бої без підготовки, свідчать і українські військові, і західна розвідка. В середньому з моменту прибуття на фронт до смерті російські мобілізовані мають 10 днів.

Мобілізовані росіяни, які хочуть зберегти своє життя, можуть звертатися на організовані для них гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Україна гарантує дотримання Женевської конвенції щодо полонених.