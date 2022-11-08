РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Поважніше ставитися до мобілізованих і не називати "мобіками": росЗМІ отримали нові методички, – розвідка

Керівництво РФ традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням.

​Поважніше ставитися до мобілізованих і не називати "мобіками": росЗМІ отримали нові методички, – розвідка
Фото: EPA/UPG

У Росії представникам засобів масової інформації видали нові методички для мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих на війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у фейсбуці.

"Пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення", – йдеться в повідомленні.

Так, представників росЗМІ закликають:

  • Поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки"
  • ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ"
  • Військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва"
  • Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками"
  • Тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами".

У Міноборони України наголосили, що поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає.

"Керівництво РФ, своєю чергою, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, на початку листопада в Росії офіційно закінчили мобілізацію, однак військкомати продовжують набирати "добровольців" на війну.

Про те, що нових мобілізованих росіян кидають в бої без підготовки, свідчать і українські військові, і західна розвідка. В середньому з моменту прибуття на фронт до смерті російські мобілізовані мають 10 днів.

Мобілізовані росіяни, які хочуть зберегти своє життя, можуть звертатися на організовані для них гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Україна гарантує дотримання Женевської конвенції щодо полонених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також