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На Київщині минулого тижня зареєстровано 374 випадки коронавіруса

4 749 мешканців Київської області зробили щеплення від COVID-19.

На Київщині минулого тижня зареєстровано 374 випадки коронавіруса
Фото: ukrinform.ua

У Київській області з 31 жовтня до 6 листопада зареєстровано 374 підтверджених випадки коронавірусної хвороби.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської ОВА.

Згідно з повідомленням, наразі в медичних закладах Київщини на лікуванні із гострою респіраторною хворобою COVID-19 перебувають 137 пацієнтів та 29 – із підозрою на коронавірус. Це на 25 хворих менше, ніж попереднього тижня.

“Від початку пандемії в Київській області зареєстровано 259 038 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема серед дітей до 17 років – 19 016. Це становить 7,3 % від загальної кількості підтверджених випадків COVID-19.

 

Фахівці департаменту нагадують, що найдієвішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

За останній тиждень всього щеплено 4 749 осіб. Від початку вакцинальної кампанії в регіоні здійснено 1 861 912 щеплень.

Нагадаємо, в Україні дозволили робити бустерне щеплення проти коронавірусу дітям 12-17 років. 

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