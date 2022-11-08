Обстановка у Херсонській області лишається складною, ворог продовжує атакувати Сумську область, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, у Тернопільській, Полтавській, на Вінничині, Чернігівщині, Львівщині, Житомирський, Черкаській, Київській областях.

Сьогодні зранку російські терористи завдали удару ракетами С300 по селу Лежине Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі. Також обстрілів зазнала Степненська громада. За попередніми даними, без постраждалих. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Кущове, Білогір‘я, Щербаки, Звліщничне, Степове, Гуляйполе, Успенівка, Темирівка, Степногірськ, Новоданилівка, Варварівка, Дорожнянка, Чарівне, Ольгівське, Малі Щербаки, Кам’янське.Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями Росії. Про це йдеться у зведенні від ОВА. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

У Сумській за минулу добу ворог пʼять разів скеровував снаряди і міни на прикордоння. Загалом було 48 "прильотів". Били по Краснопільській та Білопільській громадах. За попередніми даними, без постраждалих.

Уночі росіяни били по Нікопольському району. Обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади. У Нікополі пошкоджені з десяток будинків, школа, лікарня, училище, кілька промислових підприємств, автівки та газогін. Люди не постраждали.

У Харківській обл. минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району. За попередніми даними, люди не постраждали. Мінна небезпека залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний чоловік, лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого оцінюють як важкий. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан важкий.

На Луганському напрямку чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. Окупанти не припиняють відкривати вогонь по населених пунктах. Цього разу постраждали Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Греківка, Макіївка, Андріївка, Невське на Куп’янському та Лиманському напрямках. Ворог сім разів намагався штурмувати позиції захисників області, завдавши 25 артелерійських та мінометних обстріли. Один раз вдарив з повітря. Окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діючу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду.

У Донецькій вночі – обстріли Авдіївки з артилерії та РСЗВ, влучання по центральній частині міста. Протягом ночі обстріли вдзовж лінії фронту: під вогнем – Торецька, Очеретинська, Званівська, Мар'їнська, Сіверська громади. В районах Вугледара та Бахмута – активні бойові бої. У деокупованих населених пунктах відновлюють електрику, роздають гуманітарну допомогу та ремонтні комплекти. За минулу добу по області двоє загиблих, сім поранених цивільних.

У Миколаївській за минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Первомайської та Куцурубської громад. Без постраждалих. Унаслідок обстрілів населеного пункту Шевченківської громади одна людина отримала поранення.Вчора ввечері через обстріли Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає. Вчора під обстрілами перебували три населених пункти Широківської громади, околиці населеного пункту Інгульської громади. За попередніми даними, – без постраждалих. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, вчора обстріли були між та за межами населених пунктів громади. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Обстановка в Херсонській області залишається складною. За інформацією ОК "Південь", противник продовжує оборону, намагається утримати зайняті рубежі, наносить вогневе ураження по наших позиціях, прилеглих до лінії фронту територіальних громадах та тилових районах із потенційним ураженням критичної інфраструктури, не припиняє повітряну розвідку та посилений обстріл звільнених в жовтні населених пунктів Херсонщини. Так, численні травми внаслідок ворожого артобстрілу отримав 40-річний житель одного з сіл Бериславського району. Чоловік був оперативно госпіталізований.

Чотири авіаудари було нанесено ворогом в район Нової Кам'янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С300, пошкоджено будівлю школи та будинок культури. Люди не постраждали. Продовжується примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію ворога.

Нагадаємо, учора ЗСУ знищили близько 710 окупантів, 15 танків, літак і багато іншої військової техніки.