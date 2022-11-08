У селищі поблизу захопленого Маріуполя пролунали потужні вибухи

У Маріупольському районі пролунали три сильних вибухи.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, повідомляють про три потужних вибухи в селищі Нікольске Маріупольського району. До захопленого Маріуполя близько 15 км. Подробиці з’ясовуються.

“Працює система ППО окупантів з лісосмуги в районі лікарні. Невідомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомогає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю”, – поінформував Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти будують оборонні споруди навколо Маріуполя. Росіяни намагаються запобігти будь-якому швидкому просуванню ЗСУ в разі прориву.