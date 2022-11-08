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У селищі поблизу захопленого Маріуполя пролунали потужні вибухи

Працює система ППО окупантів. 

У селищі поблизу захопленого Маріуполя пролунали потужні вибухи
Вибух пролунав в районі лікарні
Фото: google.com

У Маріупольському районі пролунали три сильних вибухи.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, повідомляють про три потужних вибухи в селищі Нікольске Маріупольського району. До захопленого Маріуполя близько 15 км. Подробиці з’ясовуються.

“Працює система ППО окупантів з лісосмуги в районі лікарні. Невідомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомогає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю”, – поінформував Андрющенко. 

Нагадаємо, окупанти будують оборонні споруди навколо Маріуполя. Росіяни намагаються запобігти будь-якому швидкому просуванню ЗСУ в разі прориву.

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