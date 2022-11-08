Служба безпеки затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві

Затриманий зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився місцевий житель, який ініціативно вийшов на агресора для співпраці.

Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності.

Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше внаслідок російських обстрілів Миколаївщини був пошкоджений промисловий об’єкт. Люди не постраждали.