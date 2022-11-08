Служба безпеки затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві

Затриманий зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар", - йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився місцевий житель, який ініціативно вийшов на агресора для співпраці.
Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.
Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше внаслідок російських обстрілів Миколаївщини був пошкоджений промисловий об’єкт. Люди не постраждали.