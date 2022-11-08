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Укренерго запровадила у Києві і семи областях аварійні відключення електроенергії

Водночас діють планові графіки погодинних відключень.

Укренерго запровадила у Києві і семи областях аварійні відключення електроенергії
Відключення світла на Позняках ввечері 3 листопада, ілюстративне фото
Фото: Ірина Гамалій

Через зростання споживання електроенергії НЕК "Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення у столиці та семи областях.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

"З 09:30 застосовані аварійні відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі", – інформує Укренерго.

 

Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Раніше повідомлялося, що 8 листопада Укренерго планує відключення світла у Києві та семи областях. 

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