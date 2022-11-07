У вівторок 8 листопада Укренерго планує відключення світла у Києві та семи областях

Завтра, 8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій”, - нагадали у пресслужбі компанії.

Водночас, введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

Укренерго закликає споживачів допомогти тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами.

Для цього слід дотримуватись ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Російська Федерація продовжить завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури, тому треба бути готовим до атак не лише по енергетиці, а й гідротехнічним спорудам.