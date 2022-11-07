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Росіяни знищили ракетами С300 школу і склад зі зерном у деокупованому селі на Херсонщині

Також було пошкоджено приміщення будинку культури.

Росіяни знищили ракетами С300 школу і склад зі зерном у деокупованому селі на Херсонщині
Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли деокуповане село Золота Балка на Херсонщині. Цього разу випустили ракети по складу зі зерном.

Про це повідомили на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ Кривий Ріг.

За інформацією військових, окупанти вдарили по складі ракетами С300. Також влучили у школу, її зруйновано повністю. Отримав руйнування і будинок культури.

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ Кривий Ріг

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ Кривий Ріг

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ Кривий Ріг

"Ворог не тільки навмисно б’є по навчальних закладах, намагаючись вплинути на рівень освіти в Україні, він ціленаправлено нищить останні запаси зерна українців. Ми пам’ятаємо, як росіяни крали й вивозили зерно з окупованих територій влітку в сторону Криму, тепер те, все що не встигли вивезти, вони намагаються знищити, чим спричинити економічну кризу в країні.", - наголосили військові.

Нагадаємо, росіяни підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.

Крім цього, загарбники примусово вивозять з інтернатів та пансіонатів області пацієнтів і заселяють туди своїх військових.

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